Программа "Комфортная городская среда" находится на грани срыва еще в одном микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка обеспокоены, подрядчик прекратил работы на тропе Ивана Царевича, оставив объект недоделанным.

В паблике "Тропа Ивана Царевича" активисты сообщают, что подрядчик обещал сдать объект до конца октября.

"Времени осталось совсем немного, - беспокоятся активисты. – С подрядчиком до текущего момента мы всегда находились в рабочем диалоге, по всем вопросам мы вместе с мастером находили компромиссное решение. Единственная большая претензия к подрядчику - сроки выполнения работ. Надеемся, что подрядчик выполнит свою работу качественно и не уйдет с проекта на половине пути, как это случилось в Соломенном, СКЗ и других парках".

По информации паблика, администрация объединила в один аукцион две территории - Тропу Ивана-Царевича и Новодревлянковский сквер.

"На этой неделе мы заметили усиление работ по Новодревлянковскому скверу, в то время как работы на тропе с конца сентября практически не ведутся. Подготовили официальное обращение, чтобы напомнить о нашем проекте и повторить нашу позицию - нам нужен законченный проект. Мы приложим все усилия, чтобы работы принимались в полном объеме", - сообщили жители Древлянки.

На сегодняшний день активисты в паблике обратились с просьбой ко всем горожанам, которые гуляют по тропе Ивана Царевича, фотографировать недочеты и огрехи, которые особенно ярко стали видны после дождей.

Напомним, жители Соломенного написали открытое письмо главе Карелии, заявив, что программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена.