Прогулочные дорожки в Петрозаводске оказались оформлены как недвижимость

Прокуратура заинтересовалась оформлением техплана для обычных прогулочных дорожек в лесопарке Петрозаводска как для объекта недвижимости, сообщили на сайте ведомства.

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения при государственной регистрации недвижимости.

В 2018 году юридическому лицу был предоставлен участок леса на территории Петрозаводска для создания зоны отдыха. Предприятие создало на этом участке сеть дорожек с мягким покрытием и другие элементы благоустройства.

Но при оказании кадастровых услуг инженер оформил технические планы для этих дорожек как для недвижимого имущества, что противоречит закону Российской Федерации. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

В отношении инженера было возбуждено административное дело, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения. В случае повторного нарушения фигуранта может ждать штраф от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет.