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Прогулочные дорожки в Петрозаводске оказались оформлены как недвижимость

Новости. Общество
12:44, 17 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Прокуратура заинтересовалась оформлением техплана для обычных прогулочных дорожек в лесопарке Петрозаводска как для объекта недвижимости, сообщили на сайте ведомства.

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения при государственной регистрации недвижимости.

В 2018 году юридическому лицу был предоставлен участок леса на территории Петрозаводска для создания зоны отдыха. Предприятие создало на этом участке сеть дорожек с мягким покрытием и другие элементы благоустройства.

Но при оказании кадастровых услуг инженер оформил технические планы для этих дорожек как для недвижимого имущества, что противоречит закону Российской Федерации. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

В отношении инженера было возбуждено административное дело, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения. В случае повторного нарушения фигуранта может ждать штраф от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-06-17 13:09:36
Хорошо, что заметили.
Ещё бы выяснить, кто и за сколько объяснил инженеру, что нужно написать. Потому что потом, чего доброго, будем опять разводить руками: как это, многоэтажный квартал на месте лесопарка? А застройщик будет объяснять: ну вот же она, недвижимость, только немножко другая. Как "Ягуар" или "Иволга".
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