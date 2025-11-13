Прогулочные веранды установили в детском саду на окраине Петрозаводска

Крытые зоны отдыха для детей оборудовали на территории дошкольного учреждения в микрорайоне Ключевая.
Сегодня, 14 ноября, в детском саду № 61 «Золотой ключик», расположенном на улице Антонова, 9а в Петрозаводске, завершился монтаж 10 теневых навесов, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Сейчас подрядчик приводит в порядок территорию. Теперь у детей будет возможность играть на свежем воздухе даже в дождливую погоду, — рассказала она.
По словам мэра, в этом году прогулочные веранды установили ещё в девяти дошкольных учреждениях города — № 11, 12, 20, 22, 70, 83, 90, 93 и 104.
— Сейчас работы продолжаются в детских садах № 49 и 54, — добавила Инна Колыхматова.
