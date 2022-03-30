Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)

Человеку стало плохо на улице в Петрозаводске, он упал прямо на тротуар.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На записи видно, как два человека выходят из двора здания на улице Фролова и идут вдоль дороги. Внезапно один из них останаливается и падает на асфальт. Его спутник вызывает «скорую помощь».

Врачи прибывают через несколько минут, а вскоре приезжает еще одна бригада «скорой». По словам очевидцев, медики делали пострадавшему массаж сердца, но спасти его не удалось. Он умер на месте.