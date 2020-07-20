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Прохожий в Петрозаводске прогулял в сауне машину собутыльника

Новости. Криминал
14:02, 20 Июля 2020
фото: © pixabay.com / stevepb
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В Петрозаводске мужчина лишил случайного знакомого автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске обратился 40-летний гражданин и сообщил, что у него похитили автомобиль Renault Logan. Заявитель познакомился на улице с прохожим и предложил вместе выпить. На своем автомобиле он отвез нового приятеля в живописное местечко, а затем под воздействием алкоголя заснул. Когда проснулся, обнаружил, что остался на природе один и без машины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 27-летнего подозреваемого. Он признался, что чужое транспортное средство успел продать.

Как выяснилось, сначала молодой человек перегнал иномарку в Петрозаводск. Сам за руль он не сел, но нашел водителя, который согласился помочь за деньги. В тот же день автомобиль был продан по объявлению за 20 тысяч рублей. Похищенные деньги подозреваемый потратил на отдых в сауне.

В настоящее время машина изъята полицейскими. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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