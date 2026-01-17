«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

Московское «Динамо» не оставило шансов «Динамо-Карелия».

Московское «Динамо», занимающее второе место в «Золотом» дивизионе Западной конференции, принимало сегодня, 18 января, «Динамо-Карелию». Она находится на предпоследнем месте в «Серебряном» дивизионе.

В первом периоде ничто не предвещало итогового разгрома. Хозяева открыли счёт уже на 13-й секунде, отличился Артём Бондарь. Больше столичная команда в этом игровом отрезке не забивала, хотя дважды была в большинстве. После перерыва шайбы в ворота гостей стали залетать гораздо чаще. После того, как Данила Альбацкий пропустил с двух дальних бросков, он уступил место в воротах Максиму Климачёву. Но это не помогло. Сначала забил Максим Ильин, затем Тимур Кол реализовал большинство, а Артём Бондарь в меньшинстве сделал перехват, вошёл в зону и отправил шестую шайбу в цель. На старте третьего периода карельская команда забила в ворота хозяев льда, на что московское «Динамо» ответило ещё несколькими шайбами. Особенно отличился Михаил Меликов, у него три гола за 20 минут. Гости ответили еще одной шайбой, но последнее слово осталось за москвичами. 11:2 — счет в их пользу. В составе нашей команды заброшенными шайбами отметились Савелий Корзик и Егор Марининов.

— Проиграли во всём. А главное в фундаментальных святых вещах — в мужских принципах не отступать и не сдаваться. Такое больше не повторится, — прокомментировл матч тренер карельской команды Дмитрий Крамаренко.

Следующие матчи пройдут 21 и 22 января в Красногорске с МХК «Красная Машина-Юниор». Эта команда занимает последжнюю строчку в их же дивизионе.

Напомним, ранее «Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд.