Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

Учёные рассказали, чем это может быть чревато для человечества.

Выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около 3 месяцев) с вероятностью около 20% выхода на уровень G4. Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена и составляет менее 1%, — рассказали там.

Кроме того, в отмеченный период ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.

Напомним, 25 и 26 августа на Солнце были зафиксированы две крупнейшие вспышки, отрицательно повлиявшие на работу земных энергосистем, связь и навигационное оборудование.