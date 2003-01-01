Реклама на сайте
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10

Петербургское «Динамо» выиграло Кубок главы Карелии по хоккею

20:00

В Петрозаводске прошел первый «Культурный забег» в костюмах

19:00

Небольшой дождь и прохлада: прогноз погоды на 31 августа

18:00

Девушка-подросток погибла при пожаре в Сегеже

16:50

В Кадровом центре Лахденпохского района началось обучение по востребованной профессии

16:30

В Карелии отечественный автомобиль врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие

16:00

Информация о подорожании проезда в Петрозаводске оказалась фейком

14:00

Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России

13:30

В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября

13:00

Секретарь Генсовета ЕР Якушев: В отремонтированных школах у детей растет интерес к учебе

12:30

В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

12:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

12:00

Проект молодого педагога из Карелии победил на всероссийском форуме

11:30

Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре

11:00

Спасатели нашли пропавшего в Карелии 70-летнего байдарочника

10:30

В Карелии мать и дочь стали жертвами и пособницами мошенников

10:00

Назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО

09:30

В Петрозаводске на месте кафе «Парижанка» открылся ресторан «Кипарис»

09:00

Петрозаводчанин рассказал, как горожане спасали сбитого на самокате восьмилетнего ребенка

08:00

В сельских школах Карелии 1 сентября заработают агроклассы

07:00

С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

00:10
Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле
Сегодня 11:40 Наука
Учёные рассказали, чем это может быть чревато для человечества.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около 3 месяцев) с вероятностью около 20% выхода на уровень G4. Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена и составляет менее 1%, — рассказали там.

Кроме того, в отмеченный период ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.

Напомним, 25 и 26 августа на Солнце были зафиксированы две крупнейшие вспышки, отрицательно повлиявшие на работу земных энергосистем, связь и навигационное оборудование.

Олег Липовецкий
режиссер
Я был очень толстым мальчиком и мечтал нравиться девочкам
Уроженец Карелии, режиссер лучшего (по итогам года) московского театра «Шалом» Олег Липовецкий о причинах, почему пришел в театр. А также о жизни, Карелии, театре «Творческая мастерская» и причинах отъезда в Москву.

подробнее

