Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse уходит из России

Шведская компания Essity объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

Компания Essity производит предметы личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (147 $ млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сообщил глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года.

В Essity также сообщили, что повысили цены на свою продукцию во всем мире и планируют в будущем поднять их еще раз.

В России работает три фабрики Essity, а всего в российском подразделении трудоустроено 1300 сотрудников. В 2021 году объем продаж Essity в России составил около 29,5 $ млн, или 2% от общего оборота.