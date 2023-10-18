Производитель удобрений в России придумал нестандартный способ знакомств

Российские фермеры могут познакомиться друг с другом в необычном формате.

Фотографии необычного формата знакомств появились в Телеграм-канале «Деньги».

В источнике пошутили о том, что популярный сайт знакомств уступил место удобрениям.

«Российский производитель удобрений нашел нестандартное место для знакомств фермеров», — сообщили в мессенджере.

Предприниматель размещает анкеты мужчин и женщин прямо на своих канистрах, уточнили для подписчиков.

Всем сомневающимся, иронизирующим и скептически настроенным заранее ответили: «Зато есть общие темы для разговора».