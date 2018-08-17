Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены

Мясопереработчики обратились в правительство с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те согласились повысить цены на мясные продукты.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил вице-премьера Алексея Гордеева повлиять на торговые сети с тем, чтобы те побыстрее согласились установить новые, более высокие цены на продукты из мяса. В ближайшее время вице-премьер даст поручение разобраться в ситуации, заявил его представитель, сообщает РБК.

Кроме того, мясопереработчики попросили разобраться также и с ценами на сырье: по данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. При этом авторы письма, среди которых газета назвала бренды "Продо", "Дымов", "Останкино", причиной роста цен на мясо назвали ограничение импорта, в частности, поставок мяса из США и Бразилии.