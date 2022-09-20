Производители назвали лучшее основание для кроватей

Хорошая крепкая кровать — это не только удобный повод спокойно посмотреть интересные сны и как следует выспаться перед очередным рабочим днём.

Как известно, во сне мы проводим более трети своей жизни, а любители понежится в постели и того больше. Понятно, что именно спальное место зачастую становится причиной различных оттенков нашего настроения и самочувствия. Качество кровати во многих случаях определяет качество супружеской жизни и, в целом, эмоциональную атмосферу в семье.

В настоящее время на рынке представлен впечатляющий ассортимент кроватей российского производства. Изделия этой категории можно подразделить на три класса по типу оснований — кровати с ламелями, с фанерным дном и настилом из ДСП. И перед покупателем часто встаёт непростой выбор, какой именно модели отдать предпочтение.

Стоит сразу отметить, что древесностружечные плиты являются самым дешёвым материалом в мебельном производстве. Однако, это вовсе не означает, что мебель, собранная из таких комплектующих, страдает низким качеством. Единственный минус кроватей с основой из ДСП — это потеря прочности панелей в результате временного фактора. И заливать такие спальные места различными жидкостями тоже настоятельно не рекомендуется. Потому что, несмотря на прочные формальдегидные смолы, используемые в производстве данных материалов, влагостойкость у данного настила достаточно низкая.

Что касается более дорогой фанеры, то в этом случае всё зависит от того, какие именно листы использует производитель. В этом аспекте важна не только толщина, которая должна быть не менее 10 мм, но и качество фанерного «пирога». Если изготовитель решил серьёзно сэкономить, то уже через полгода пользователь столкнётся с сильным скрипом прогнувшейся фанеры. И отремонтировать такую кровать можно будет только с помощью замены деформированного настила.

Ведущие эксперты этого сегмента полагают, что оптимальным решением может стать кровать с ламелями, выполненными из натурального древесного массива. Такие поперечные перекладины не только обеспечивают безупречный воздухообмен, но и формируют положительный ортопедический эффект. Однако подобные модели подходят для людей со сравнительно небольшим весом. Да попрыгать как следует на кровати с ламелями не получится — при точечной резкой нагрузке стопы, скорее всего, перекладина просто лопнет. Так что описанные факты с большой долей вероятности предполагают индивидуальный подход к подбору этого неизменного постояльца спальных комнат.

Источник: https://www.matras.ru/

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