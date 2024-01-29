Производители пеллет в Карелии рассказали о безопасном отоплении частных домов

Ежегодно в частных домах Карелии происходит от 12 до 14 тысяч пожаров. В отопительный период их количество увеличивается.

По данным МЧС Карелии, в 2023 году на пожарах республика потеряла 42 человека. Седьмая часть трагедий произошла из-за использования печей в частном жилом секторе. Еще 13 человек погибли при эксплуатации электрооборудования.



По статистике, частные дома горят намного чаще, чем все другие объекты вместе взятые. Значительная часть возгораний связана с неправильным устройством или неисправностью печи и дымовой трубы, а также с нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.



Как показали аномальные морозы начала года, электропроводка часто не выдерживает большой нагрузки, в результате происходит короткое замыкание и начинается пожар.



По мнению производителей пеллет, необходимо срочно снижать количество пожаров, негативное влияние на воздух, воду, почву, а также на здоровье и кошельки жителей Карелии. Реальное решение проблемы — отопление древесными гранулами, или пеллетами. Пеллетный котел — самая безопасная, проверенная временем система.



Все подробности — в нашем материале «Безопасное тепло».