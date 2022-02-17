Производители продуктов уменьшили размер упаковки из-за роста цен

Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.
Как сообщает «Коммерсантъ», объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.
Ритейлеры отмечают, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.
Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии, рискуя потерять часть аудитории, указывают эксперты.
По их словам, оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок.
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