890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый небоскреб
Сегодня 16:17
ДТП с участием лесовоза произошло на трассе в Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:59
Массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии 9
Сегодня 06:40
Движение всех видов транспорта на одной из дорог Карелии закрыто из-за непогоды
17.02.2022 19:36

Производители продуктов уменьшили размер упаковки из-за роста цен

Новости. Общество
16:17, 18 Февраля 2022
фото: © Tiny Doll / youtube.com

Новости партнеров

Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

Как сообщает «Коммерсантъ», объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.

Ритейлеры отмечают, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии, рискуя потерять часть аудитории, указывают эксперты. 

По их словам, оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Аналитика

Сегодня 17:33
Обществоведение
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
На фоне тревожных новостей от Минздрав Карелии о росте количества выявленных случаев заболевания коронавирусом в Республике, Клиники на Чайкиной приняли решение о снижении цен на анализы по выявлению Covid-19.
Валентик и миллиарды 1
Сегодня 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
Сегодня 12:47
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 4
Сегодня 00:09
Лесничих отправят на охоту за теми, кто выбрасывает мусор из машин 2
16.02.2022 16:21
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»