Производители продуктов уменьшили размер упаковки из-за роста цен

Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

Как сообщает «Коммерсантъ», объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.

Ритейлеры отмечают, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии, рискуя потерять часть аудитории, указывают эксперты.

По их словам, оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок.