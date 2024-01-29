Роспотребнадзор Карелии изъял из оборота небезопасное зерно

Инспекторы Россельхознадзора Карелии проверили качество зерна и нашли 50 нарушений.

В январе инспекторы Россельхознадзора Карелии проверили качество зерна. В результате было установлено 50 нарушений технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Выяснилось, что нарушения допустили сельхозпроизводители зерновых культур.

В числе основных нарушений значилось то, что при определении показателей безопасности были использованы методы, которые не соответствуют стандартам технического регламента, а также то, что испытания проводились в лабораториях, которые не действуют по заявленным адресам.

Чтобы предотвратить оборот небезопасной продукции, 50 деклараций о соответствии на партии зерновых культур и масличных культур по решению Россельхознадзора Карелии были признаны недействительными.

В адрес производителей объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.