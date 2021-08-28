Производителя тухлой говядины для школы Петрозаводска оштрафовали на 50 тысяч рублей

Московское предприятие, связанное с поставкой в школу столицы Карелии мяса с химическим запахом, не предоставило документы и попало под штраф.

По сообщению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей организацию, которая в срок не предоставила документы в рамках административного расследования по факту поставки несвежего мяса в школу Петрозаводска.

У производителя мяса была запрошена программа ХАССП – система контроля пищевой безопасности, которая должна быть внедрена на предприятиях, занимающихся производством пищевой продукции. Однако данная программа предоставлена в Управление Россельхознадзора не была.

Напомним, жалоба от школы на поставку мяса с химическим запахом поступила в Управление Россельхознадзора еще в марте 2021 года. Было установлено, что изготовитель странной говядины в этом же месяце произвел этот продукт из поступившего на предприятие сырья. Часть полуфабрикатов весом в 4012,133 кг была направлена в Петрозаводск поставщику, который реализовал говядину в образовательные учреждения республики.

За нарушение требований технического регламента Таможенного союза 3 «О безопасности мяса и мясной продукции» производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поставщик был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.