Производство картонных коробок открыли в колонии Карелии

На базе исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы запущено производство картонных коробов, сообщили в УФСИН по Карелии.

В деревообрабатывающих цехах исправительных учреждений Карелии работали упаковочные участки, которые занимались сборкой картонных коробов для упаковки различной выпускаемой продукции: от сувенирных макетов церквей и детских стульчиков до габаритных кроватей и стеллажей. Чтобы эффективнее использовать сложившийся опыт в изготовлении данных изделий, а также для наращивания дополнительных объемов работ для привлечения осужденных к труду, на базе ИК-1 запущено производство картонных коробок.

Уже получен и выполняется первый заказ на изготовление 1000 изделий. Около 20 заключенных смогут работать на новом производстве.

Ранее заключенные в больничке Карелии научились мастерить остановочные комплексы.