Глава республики Артур Парфенчиков подвёл итоги работы сельхозпредприятий.

В ушедшем 2025 году производство молока в Карелии увеличилось на 11%, а за последние пять лет этот показатель вырос почти в 1,6 раза, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

— Такую динамику обеспечивают (…) меры господдержки — льготное кредитование и прямые субсидии федерального и регионального уровней. Так, в 2025 году на развитие молочного производства было направлено более 1,1 млрд рублей, — написал он.

Общее поголовье крупного скота при этом достигло более 14 тыс. голов, половина из них — дойное стадо.

Власти региона продолжили модернизировать совхозы «Мегрега», «Ведлозерский», хозяйства «Ильинское» и «Ладожское», а в конце года завершили полную реконструкцию животноводческого комплекса в Видлице и приступили к созданию первого для Карелии государственного предприятия полного цикла переработки молока в Эссойле.

— К 2027 году поголовье совхоза «Эссойла» планируем увеличить до 700 голов, а также расширить ассортимент продукции. В планах— строительство ещё одной молочной фермы на 1,5 тыс. коров в Ильинском, — добавил губернатор.

Расширяется также кормовая база республики — животные питаются зерновыми культурами, в том числе местным ячменём, кукурозой и соей. По словам Парфенчикова, карельским аграриям необходимо создать собственный белковый корм, чтобы полностью отказаться от привозного.

Напомним, в Олонецком районе агрономы четвёртый год подряд выращивают кормовую кукурузу. С одного гектара сотрудники хозяйства «Ильинское» собирают до 30 тонн урожая.