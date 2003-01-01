РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Земля достигнет максимального сближения с Солнцем вечером 3 января

15:46

Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе

14:51

Производство молока в Карелии увеличилось на 11%

13:41

В российский прокат вышла семейная комедия «Чебурашка 2»

13:01

Стая волков вышла к жителям села в Пряжинском районе

11:50

Сигнальная ракета залетела на балкон жилого дома в Петрозаводске

10:38

Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи

09:33

В Олонецком районе простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Ольхиным

09:01

В Прионежском районе Карелии пройдут массовые рейды ГАИ

08:25

Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

00:10

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

18:47

Морозы не отступают: прогноз погоды на 3 января

18:00

Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

16:37

Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м

15:57

В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

15:35

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10
Производство молока в Карелии увеличилось на 11%
Сегодня 13:41 Экономика
Поделиться

Глава республики Артур Парфенчиков подвёл итоги работы сельхозпредприятий.

фото: © Правительство Карелии

В ушедшем 2025 году производство молока в Карелии увеличилось на 11%, а за последние пять лет этот показатель вырос почти в 1,6 раза, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

— Такую динамику обеспечивают (…) меры господдержки — льготное кредитование и прямые субсидии федерального и регионального уровней. Так, в 2025 году на развитие молочного производства было направлено более 1,1 млрд рублей, — написал он.

Общее поголовье крупного скота при этом достигло более 14 тыс. голов, половина из них — дойное стадо.

Власти региона продолжили модернизировать совхозы «Мегрега», «Ведлозерский», хозяйства «Ильинское» и «Ладожское», а в конце года завершили полную реконструкцию животноводческого комплекса в Видлице и приступили к созданию первого для Карелии государственного предприятия полного цикла переработки молока в Эссойле.

— К 2027 году поголовье совхоза «Эссойла» планируем увеличить до 700 голов, а также расширить ассортимент продукции. В планах— строительство ещё одной молочной фермы на 1,5 тыс. коров в Ильинском, — добавил губернатор.

Расширяется также кормовая база республики — животные питаются зерновыми культурами, в том числе местным ячменём, кукурозой и соей. По словам Парфенчикова, карельским аграриям необходимо создать собственный белковый корм, чтобы полностью отказаться от привозного.

Напомним, в Олонецком районе агрономы четвёртый год подряд выращивают кормовую кукурузу. С одного гектара сотрудники хозяйства «Ильинское» собирают до 30 тонн урожая.

