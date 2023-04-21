Производство полимерных труб для инженерных сетей создадут в Арктической зоне Карелии

Инвестор предполагает вложить в проект 900 млн рублей и создать 120 рабочих мест, сообщили власти Карелии.

В карельской Арктике создадут производство полимерных труб для инженерных сетей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соглашение об этом

Соглашение об этом на полях Петербургского экономического форума подписали глава Карелии Артур Пафренчиков и генеральный директор «ПК Геопласт» Сергей Нечаев.



Российское предприятие работает в Санкт-Петербурге, планирует расширить производство высокоэффективных полимерных труб и создать отдельное подразделение в Карелии.



Трубы используют в промышленности, строительстве, коммунальной сфере и сельском хозяйстве.

Проект обойдется в 900 млн рублей инвестиций, по соглашению должны создать 120 рабочих мест. Производственную площадку инвестор намерен разместить в помещениях надвоицкого алюминиевого завода. Компания зайдет на арендованные площади 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Этот проект станет новым стимулом для дальнейшего развития Сегежского района, - заявил Артур Парфенчиков. Само решение о создании здесь этого производства говорит о востребованности нашей Арктической производственной площадки. В ближайшие полгода завершим обновление дороги к Надвоицам, это не только улучшит транспортную доступность поселка для жителей и гостей Карелии, но и поможет резидентам самой южной территории нашей Арктики закрыть вопросы логистики для производимой продукции».





Напомним, ранее на Петербургском экономическом форуме Парфенчиков подписал документ, позволяющий ускорить темпы газификации республики.