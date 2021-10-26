Производство продуктов питания в Карелии сократилось на фоне роста выпуска кормов для животных

Производство пищевых продуктов в Карелии за 9 месяцев 2021 года сократилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах промышленного производства за январь–сентябрь.

Сократились переработка и консервирование рыбы (13,5%), консервирование фруктов и овощей (9%), молочной продукции (6,8%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности (6%).

Вместе с тем, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличилось на 13,9%, консервирование мяса и мясной пищевой продукции — на 1,1%, производство готовых кормов для животных — на 1,5%.