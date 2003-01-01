РЕКЛАМА
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23
Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий
07 декабря, 18:02 Общество
Осенью 2025 года сфера производства непродовольственных потребительских товаров в Карелии вышла на первое место по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

фото: © deviantart

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работа», основанного на данных по вакансиям для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. В выборку не были включены вахтовые позиции и IT-вакансии.

Топ-3 высокооплачиваемых сфер, по мнению «Авито Работа», выглядит так:

— В сфере производства товаров около 41% вакансий предлагали зарплату от 100 тыс. рублей;

— Строительство промышленных объектов: 34% вакансий с аналогичным уровнем дохода;

— Складская логистика: 33% предложений предусматривали оклад от 100 тыс. рублей.

Эксперты уточняют, что работодатели часто указывают в объявлениях зарплатный диапазон с учётом максимальных значений, поэтому фактический доход соискателя может отличаться от заявленного. По России в целом доля высокооплачиваемых вакансий (от 100 тыс. руб.) осенью 2025 года составила 14%. Наибольший рост таких предложений за год зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской (+73%) областях.

Рост числа высокооплачиваемых вакансий связан с запуском новых производств и развитием инфраструктуры в регионах.

— В Рязанской области рост напрямую связан с реализацией инвестиционных проектов… В других регионах также активно реализуются проекты по развитию производства, что сказывается на росте зарплатных предложений для новых сотрудников, — пояснил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работа.

 Ранее мы сообщали, что вакансия менеджера по продажам — самая популярная подработка в Карелии.

 

