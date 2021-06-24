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Производство в сельском хозяйстве Карелии падает вопреки прогнозам властей

Новости. Экономика
10:56, 25 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Производство продукции сельского хозяйства в Карелии в 2021 году сокращается вопреки прогнозам правительства о росте в отрасли.

Такой вывод следует из сравнения данных Карелиястата за январь–апрель 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, утвержденных правительством.

В прогноз заложены три сценария — оптимистичный «целевой», более реалистичный «базовый» и пессимистичный «консервативный».

Первые два варианта прогноза предусматривают рост производства сельском хозяйстве на 0,8% (базовый) или 1,5% (целевой).

Худший сценарий предполагает снижение на 1,9%, но реальная ситуация по итогам 4 месяцев оказалась еще более неблагоприятной.

По данным Карелиястата, производство продукции сельского хозяйства за январь–апрель 2021 года снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не оправдываются и прогнозы правительства относительно других показателей экономики. То же самое касается и уровня жизни населения.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-25 11:37:04
Московских денег они хотят, - сказал кот-экономист. Опять на халяву. Только бы не работать как следует.
Гость
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