Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

Компания «Нанолек» запустила производство первой российской вакцины от ВПЧ

Фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Фондом развития промышленности запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла, которая может защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки, сообщает.

— Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по наработке антигена. Мощность первого открытого в Кировской области участка составляет не менее 600 тыс. доз вакцин в год. К 2027 году, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 млн доз вакцин ежегодно. Это позволит не только полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, но и вывести препарат на международный рынок., — отметил генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов.

До настоящего времени для профилактики ВПЧ в стране применялись только зарубежные препараты. Промышленный выпуск первой отечественной вакцины «Цегардекс» открывает перспективы для расширения Национального календаря прививок и ведет к повышению эффективности профилактики онкологических заболеваний.

Препарат прошел необходимый объем исследований, в ходе которых подтвердил высокий профиль эффективности и безопасности – в марте 2025 года получено регистрационное удостоверение с показаниями для взрослых. В августе в Минздрав России направлено досье с результатами клинических испытаний с участием детей. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

- Первые запущенные в производство серии вакцины «Цегардекс» выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года. По мере расширения производственных мощностей компания «Нанолек» планирует в 2027 году полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, – рассказал генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов.

Добавим, что в России рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 14-45 лет и первое место среди причин смертности от онкологии в возрастной группе до 44 лет. Более чем у 30% пациенток болезнь выявляется на III-IV стадиях, летальность в первый год после установления диагноза достигает 11,7%. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний.

