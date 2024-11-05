«Пройди квест и останься с целыми ногами»: жители Петрозаводска пожаловались на разбитую лестницу

Горожане уже двадцать лет ждут, когда сделают туннель под железнодорожными путями.

Жители карельской столицы возмутились состоянию лестничного спуска на улице Достоевского. Фотографии опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Лестница под названием „пройди квест и останься с целыми ногами“. Вот так выглядит лестница на железнодорожном переходе на улице Достоевского. Половина ступенек уже провалилась, половина держится на честном слове. Как пенсионерам да и остальным людям прикажете прыгать через ступеньки?» — пишет горожанин.

Петрозаводчане устали ждать обещанного туннеля под железнодорожными путями.

«Мы обещанного туннеля под железнодорожными путями ждем уже лет двадцать. Только сметы на него составляются, а воз и ныне там, а транспортная доступность в пятом поселке практически нулевая и приходится ходить на остановку на улице Достоевского», - отметил автор поста.

Ранее администрация Петрозаводска занялась вопросом старых лестниц.