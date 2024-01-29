Жителя Сортавалы приговорили к четырем месяцам исправительных работ

Мужчина ударил приятеля металлическим прутом.

Помощник прокурора Сортавалы Лия Мащенкова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.



В мае 2023 года в ходе ссоры мужчина ударил приятеля металлическим прутом по руке. Подсудимый был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как рассказали в источнике, с учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 4-х месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.