В Карелии осудили водителя снегохода, который нечаянно добил попавшего в беду друга

Житель Сортавальского округа, задавивший упавшего в воду петербуржца, получил ограничение свободы.

Сортавальский городской суд вынес приговор по в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за трагедии, произошедшей в январе этого года на озере Янисъярви, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что в ночь с 25 на 26 января мужчина, управляя снегоходом, попытался помочь друзьям, провалившимся на другом снегоходе под лёд озера. Но не рассчитал траекторию и свои навыки вождения и наехал на одного из оказавшихся в воде людей. Пострадавший оказался придавлен снегоходом и утонул.

Суд приговорил жителя Карелии к 1 году ограничения свободы и взыскал в пользу супруги погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия на озере Янисъярви в Сортавальском округе Карелии разыгралась с 25 на 26 января 2025 года. Компания ехала по льду озера на снегоходах. Под одним из транспортных средств лёд проломился, мужчины оказались в воде. Ехавший впереди водитель другого снегохода попытался помочь им, развернув свой транспорт, но нечаянно наехал на оказавшегося в воде человека. Житель Санкт-Петербурга погиб.

Помимо прочего, выяснилось, что осуждённый не имел прав управления снегоходом.