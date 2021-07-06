Прокуратура Бурятии через суд пытается взыскать с главы Минприроды Карелии 52 млн рублей за нарушение экосистемы Байкала

С экс-главы Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина, ныне занимающего должность министра природы Карелии, пытаются взыскать более 50 млн рублей за ущерб, причиненный уникальной экосистеме Байкала.

Как сообщает новостной портал Бурятии infpol.ru, недавно бывший руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексей Щепин был осужден на четыре года условно и сразу же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления. В 2010 году он отдал в аренду 21 га леса в центральной экологической и водоохранной зоне Байкала для добычи полезных ископаемых. Ущерб оценивается в 52 млн рублей.

Как отмечает издание, все началось в марте 2010 года, когда Республиканское агентство лесного хозяйства под руководством Алексея Щепина (ныне министр природных ресурсов и экологии Карелии — и. о. заместителя премьер-министра правительства Карелии. — Прим.авт.) заключило договор с коммерческой организацией.

«Агентство передало ООО „СигмаТЭК“ в аренду на 49 лет лесной участок площадью 21,6 га в Бабушкинском участковом лесничестве Кабанского района для добычи общераспространённых полезных ископаемых. Речь идет о месторождении на правом берегу реки Мантуриха, которое находится в защитных лесах, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и водоохранной зоне озера Байкал», — сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

В соответствии с ФЗ «Об охране озера Байкал» и постановлением правительства РФ № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ» проведение сплошных рубок леса, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых в указанных лесах категорически запрещены.

«Вопреки этому Щепин издал приказ, которым утверждено положительное заключение экспертной комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии на проект освоения лесов ООО „СигмаТЭК“. На основании незаконного приказа общество приступило к использованию лесного участка по своему проекту. В течение года компания произвела сплошную вырубку леса объемом 1 382 кубометра, а в последующем добычу песчано-гравийной смеси. Ущерб уникальной экосистеме Байкала оценивается на сумму более 52 млн рублей», — отметили в природоохранной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки в отношении Алексея Щепина возбудили уголовное дело, который во время предварительного следствия и в суде свою вину не признал. А 30 июня Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Но он был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности.

«После приговора глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что не планирует принимать какие-либо кадровые решения по Алексею Щепину до момента вступления приговора в законную силу. Однако последствия принятых решений ему все-таки аукнутся, так как прокуратура РБ подала на министра в суд о взыскании причиненного им ущерба — 52 млн рублей», — пишет издание infpol.ru.

В ответ на запрос издания Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что договор аренды с ООО «СигмаТЭК» был заключен в соответствии со статьями 43, 72, 74, 83 Лесного кодекса РФ, на основании действующей лицензии на право пользования участком недр, лесохозяйственного регламента Бабушкинского лесничества и распоряжения Республиканского агентства лесного хозяйства .

«Арендная плата для ООО „СигмаТЭК“ составляла 260 392 рубля в год, — ответили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. — Общество направило нам информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины, полученной при использовании лесов. А агентство отправило сведения об объеме, породном составе и стоимости древесины в территориальное управление Росимущества для организации аукциона. Информация о покупателе и цене проданной древесины в РАЛХ отсутствует».

Ранее сообщалось, что глава Минприроды Карелии Алексей Щепин «абсолютно не согласен» с вынесенным ему бурятским судом обвинительным приговором.