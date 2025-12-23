Прокуратура через суд заставила возместить расходы инвалиду за жизненно важные лекарства

Прокуратура Петрозаводска выиграла судебный процесс и взыскала с медицинского учреждения 40 тысяч рублей в пользу инвалида, которому не выдали жизненно важный препарат по рецепту.

В ходе проверки по обращению местного жителя установлено, что в октябре 2024 года лечащий врач дважды выписывал ему рецепт на необходимый препарат, сообщает Прокуратура Республики Карелии. Однако в аптеке лекарство так и не было предоставлено. В результате гражданин был вынужден приобрести его за собственные средства, затратив 40 тысяч рублей.



Прокуратура города подготовила и направила в суд иск о возмещении этих расходов с учреждения здравоохранения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.



Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного ведомства. Случай демонстрирует эффективный механизм защиты прав граждан со стороны надзорного органа.

