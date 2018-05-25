Прокуратура хочет через суд закрыть здания "ЦСК" в Петрозаводске

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Прокурор Петрозаводска направила иски в городской суд к собственникам и арендаторам двух зданий, расположенных на ул. Правды и ул. Попова, в которых размещены магазины сети известного строительного гипермаркета города.
По данным ведомства, ранее прошла проверка зданий в ходе которой выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности.
"Прокурором заявлены требования о запрещении деятельности по эксплуатации указанных зданий до полного устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе суда.
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