Прокуратура хочет через суд закрыть здания "ЦСК" в Петрозаводске

Прокурор Петрозаводска направила иски в городской суд к собственникам и арендаторам двух зданий, расположенных на ул. Правды и ул. Попова, в которых размещены магазины сети известного строительного гипермаркета города.

По данным ведомства, ранее прошла проверка зданий в ходе которой выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности.

"Прокурором заявлены требования о запрещении деятельности по эксплуатации указанных зданий до полного устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе суда.