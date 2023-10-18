Прокуратура и Следком Петрозаводска подключились к поискам квартиры с истошно кричащим ребенком

Информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на Древлянке ранее появилась в соцсети.

Как сообщили в «РИА Новости», к полиции в поисках квартиры на Древлянке, из которой постоянно доносятся душераздирающие детские крики, присоединились детский омбудсмен, прокуратура и Следком.



«Уже занимаемся, подключил следственный комитет, ищем местонахождение ребенка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу», — сказал «РИА Новости» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.



Напомним, в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» накануне поздно вечером появилась информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на бульваре Интернационалистов.