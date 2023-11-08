Прокуратура Карелии дала оценку готовности Шуйской школы к открытию

Представители прокуратуры Карелии сообщили, что размещенные фотографии, свидетельствующие о неготовности школы к открытию, не соответствуют действительности.

В официальном паблике правительства Карелии привели слова представителей прокуратуры республики, где дается оценка готовности к открытию средней школы в поселке Шуя Прионежского района.

Недавно, 7 ноября, школа открылась вновь после долгого ремонта, однако в соцсетях появились посты о том, что школа не готова к приему учеников, а также фото состояния классов.

«Как пояснили в прокуратуре, данные материалы не соответствуют действительности. В настоящее время надзорным ведомством организовано проведение проверки, в ходе которой будет дана всесторонняя оценка размещенным публикациям», — сообщили в правительственном паблике.