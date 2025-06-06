Прокуратура Карелии добилась признания погибшим участника СВО для получения соцподдержки его сыну

Военнослужащий пропал без вести в августе прошлого года.
Прокуратура Карелии защитила права несовершеннолетнего сына участника специальной военной операции.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в прокуратуру города Костомукша обратился законный представитель ребенка. Отсутствие документов, свидетельствующих о гибели военнослужащего, лишало его сына возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании мужчины умершим. Суд удовлетворил требования ведомства.
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