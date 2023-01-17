Прокуратура Карелии контролирует проверку пожара с двумя погибшими

Утром 18 января сгорел жилой дом в Медвежьегорске. Погибли двое мужчин.
В прокуратуре Карелии взяли под контроль проверку обстоятельств пожара в Медвежьегорске, в котором погибли два человека.
Сегодня, 18 января, около 09:20, спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Дорофеева в Медвежьегорске.
К 10.30 пожар ликвидировали. В результате происшествия выгорели помещения внутри дома. На месте пожарные обнаружили тела двоих мужчин.
На место происшествия выехал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин.
Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем, в частности, во время курения, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Проводится процессуальная проверка, которую под личный контроль взял прокурор района.
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