Прокуратура Карелии контролирует проверку пожара с двумя погибшими

Утром 18 января сгорел жилой дом в Медвежьегорске. Погибли двое мужчин.

В прокуратуре Карелии взяли под контроль проверку обстоятельств пожара в Медвежьегорске, в котором погибли два человека.



Сегодня, 18 января, около 09:20, спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Дорофеева в Медвежьегорске.



К 10.30 пожар ликвидировали. В результате происшествия выгорели помещения внутри дома. На месте пожарные обнаружили тела двоих мужчин.

На место происшествия выехал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин.

Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем, в частности, во время курения, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Проводится процессуальная проверка, которую под личный контроль взял прокурор района.