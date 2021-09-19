Прокуратура Карелии начала проверку по факту ДТП, унесшем жизнь четырех человек

Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии на трассе «Кола» в Сегежском районе.

Напомним, с 19 на 20 сентября в 00.20 в Сегежском районе, на 747 км федеральной автодороги «Кола», произошло столкновение автомобилей VW Touareg, ВАЗ-2115 и грузовик DAF.

Как сообщает прокуратура республики, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg при обгоне грузового автомобиля DAF совершил столкновение с последним, после чего, вынужденно выехав на полосу встречного движения, врезался в автомобиль ВАЗ -21015.

В результате столкновения на месте погибли водитель внедорожника, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-21015. Погибшие являлись жителями Сегежского и Лоухского районов. Еще трое пострадавших пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в Сегежскую ЦРБ.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ход и результаты расследования поставлены прокуратурой республики на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры.