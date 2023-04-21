Прокуратура Карелии начала проверку по сообщениям о сбросе сточных вод в болото

Сообщения СМИ о сбросе сточных вод в Сегежском районе заинтересовали прокуратуру Карелии.
Проверка сообщений СМИ о сбросе сточных вод на территории Сегежского района поручена прокуратуре района и Карельскому межрайонному природоохранному прокурору, сообщает ведомство.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура республики контролирует ход проверки.
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