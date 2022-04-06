Прокуратура Карелии нашла нарушения при уборке дорог в Питкярантском районе

Прокуратура Питкярантского района выявила нарушения в работе районной администрации по содержанию дорог.

Установлено, что в январе администрация района заключила контракт на выполнение работ по содержанию городских автомобильных дорог общего пользования с индивидуальным предпринимателем. Но при реализации муниципального контракта вопреки требованиям законодательства и положениям заключенного документа не была создана комиссия по приемке выполненных работ. Поэтому экспертную оценку произведённым работам никто не давал.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации было внесено представление. По итогам его рассмотрения нарушения устранены. В администрации района создана специальная комиссия для приемки работ с привлечением экспертов. Чиновник, допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.

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