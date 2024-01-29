Прокуратура Карелии нашла нарушения уборки снега на дорогах

Прокуратура Медвежьегорского района Карелии проверила качество уборки снега автомобильных дорог.
Прокуратура Медвежьегорского района проверяет содержание автомобильных дорог в зимний период, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Во время рейда по городу сотрудники прокуратуры проверили своевременность уборки снега автомобильных дорог и зафиксировали наличие рыхлого снега толщиной, превышающей нормативные требования.
В связи с выявленными нарушениями директору подрядной организации внесли представление, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание