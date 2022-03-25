Прокуратура Карелии не разрешила сократить время работы детского сада в Кондопоге

Прокуратура Кондопожского района предостерегла администрацию о недопустимости сокращения времени работы детского сада и увольнения сотрудников, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку исполнения законодательства об образовании в части планируемого сокращения режима работы детского сада «Колосок».

Установлено, что для экономии бюджета Кондопожского района принято решение о необходимости сокращения режима работы детского сада «Колосок», который является единственным функционирующим на территории города, с 10,5 часов до 10 часов и оптимизации штатной численности его работников.

Сокращение действующего режима работы учреждения может повлечь ограничение прав детей на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на обеспечение надлежащего присмотра и ухода за ними.

Новый режим работы может привести к тому, что ряд родителей, работающих в Кондопоге и Кондопожском районе, не смогут забирать детей из детского сада своевременно, а также прибывать на свои рабочие места без опоздания.

В связи с изложенным, с целью недопущения нарушения прав граждан прокуратура района объявила предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании главе администрации Кондопожского района.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.