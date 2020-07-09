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Прокуратура Карелии обязала алиментщика выплатить неустойку

Новости. Общество
12:19, 10 Июля 2020
фото: © ТАСС / Лев Федосеев
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По иску прокурора Лоухского района суд взыскал с отца ребенка неустойку за неуплату алиментов.

В мае 2020 года в прокуратуру Лоухского района поступило обращение матери несовершеннолетнего, из которого следовало, что отец ребенка проживает отдельно от семьи, алименты на содержание ребенка не уплачивает, материально бывшей супруге не помогает.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, мужчина, имея эпизодические заработки, не платил алементы и накопил долги в размере 130 тысяч рублей. 

Суд постановил взыскать в пользу женщины неустойку за весь период задержки выплаты алиментов в сумме 27 тысяч рублей.

Ранее алиментщик из Карелии лишился накопленных в банках процентов.

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