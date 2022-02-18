Прокуратура Карелии начала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса, которое произошло 18 февраля в Прионежском районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, предварительно установлено, что 18 февраля около 15 часов водитель школьного автобуса «ПАЗ», перевозившего детей по маршруту с. Шокша – пос. Кварцитный, не справившись с управлением, допустил съезд автобуса в кювет.

В автобусе находилось 20 школьников, пострадавших нет, все дети были доставлены по месту жительства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.