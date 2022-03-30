Прокуратура Карелии организовала проверку по факту пожара, где погиб ребенок с отцом

В Прионежском районе при пожаре в частном доме погиб ребенок с отцом и пострадала женщина с малышом, сообщили в прокуратуре Карелии.

В пятницу, 8 апреля, около 4 часов утра в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом каркасном доме в поселке Новая Вилга, ул. Молодежная, 21.

На место происшествия с целью осуществления координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор района Мирослав Бондаренко.

В ходе осмотра в доме обнаружены тела двух погибших: 40-летнего собственника дома и его 14-летнего сына. Супруга погибшего и второй 4-летний ребенок с термическими ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медицинские организации, женщина находится в палате ИТАР.

При проведении проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при строительстве и эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдению требований пожарной безопасности.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой республики на контроль.

Ранее сообщалось, что ночью 8 апреля в следственные органы Карелии поступило сообщение о том, что ребенок 2007 года рождения и его отец 1981 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в поселке Новая Вилга. Предварительной причиной смерти считают отравление угарным газом. На телах погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Матери погибшего мальчика с младшим сыном удалось покинуть дом, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара.