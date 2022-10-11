Прокуратура Карелии оштрафовала филиал РЖД за незаконное трудоустройство сотрудника

Железнодорожники не имели права устраивать на работу бывшего муниципального служащего.
Карельская транспортная прокурора нашла в петрозаводской дистанции гражданских сооружений незаконно трудоустроенного сотрудника.
В филиале компании РЖД работал бывший муниципальный служащий, о чем железнодорожники не уведомили администрацию Кемского района.
Транспортный прокурор в отношении юридического и должностного лица вынес постановление о возбуждении административного дела.
Виновных оштрафовали на общую сумму 70 тысяч рублей.
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