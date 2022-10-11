Прокуратура Карелии оштрафовала филиал РЖД за незаконное трудоустройство сотрудника

Железнодорожники не имели права устраивать на работу бывшего муниципального служащего.

Карельская транспортная прокурора нашла в петрозаводской дистанции гражданских сооружений незаконно трудоустроенного сотрудника.



В филиале компании РЖД работал бывший муниципальный служащий, о чем железнодорожники не уведомили администрацию Кемского района.



Транспортный прокурор в отношении юридического и должностного лица вынес постановление о возбуждении административного дела.



Виновных оштрафовали на общую сумму 70 тысяч рублей.