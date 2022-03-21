Реклама
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
Сегодня 12:24
Четырехполосную дорогу обещают построить на Древлянке в Петрозаводске
21.03.2022 16:57
По 5 килограммов в одни руки
21.03.2022 19:00

Прокуратура Карелии оценила работу предприятия ЖКХ в поселке, где лед с крыши упал на ребенка

Новости. Происшествия
15:03, 22 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Прокуратура признала неудовлетворительной работу предприятия ЖКХ, отвечающего за очистку кровель от снега в поселке Рабочеостровск — там ледяная глыба упала на ребенка.

Выводы надзорного ведомства представлены на официальном сайте прокуратуры Карелии.

«В ходе надзорных мероприятий оперативно дана оценка неисполнению управляющей компанией „Рабочеостровское ЖХ“ обязанностей по обеспечению своевременной уборки снега и льда с крыши здания, в связи с чем в организацию внесено представление об устранении нарушений закона, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее карельское управление Следственного комитета заявило, что уголовное дело уже возбуждено.

По версии следствия, 20 марта произошел сход льда с крыши 3-этажного многоквартирного дома, в результате 10-летний мальчик получил травмы головы. Он находится в лечебном учреждении в состоянии средней тяжести.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима

Аналитика

Сегодня 13:16
Капитал
Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия для поддержки бизнеса в условиях санкций разработал новые льготные программы, расширил возможности предоставления поручительств и кредитных каникул.
По 5 килограммов в одни руки
21.03.2022 19:00
Деревянное проголосовало «Za Победу»
21.03.2022 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
21.03.2022 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»