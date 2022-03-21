Прокуратура Карелии оценила работу предприятия ЖКХ в поселке, где лед с крыши упал на ребенка

Прокуратура признала неудовлетворительной работу предприятия ЖКХ, отвечающего за очистку кровель от снега в поселке Рабочеостровск — там ледяная глыба упала на ребенка.

Выводы надзорного ведомства представлены на официальном сайте прокуратуры Карелии.

«В ходе надзорных мероприятий оперативно дана оценка неисполнению управляющей компанией „Рабочеостровское ЖХ“ обязанностей по обеспечению своевременной уборки снега и льда с крыши здания, в связи с чем в организацию внесено представление об устранении нарушений закона, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее карельское управление Следственного комитета заявило, что уголовное дело уже возбуждено.

По версии следствия, 20 марта произошел сход льда с крыши 3-этажного многоквартирного дома, в результате 10-летний мальчик получил травмы головы. Он находится в лечебном учреждении в состоянии средней тяжести.