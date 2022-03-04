Прокуратура Карелии потребовала отремонтировать разваливающие столовые в школах Питкяранты

В Питкярантском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в двух школах райцентра.

В ходе проверки было установлено, что в двух школах Питкяранты имеются дефекты (отслойка краски, штукатурки) внутренней отделки поверхностей стен, потолков, пола пищеблока. Состояние используемых стеллажей для хранения посуды и продуктов не позволяло проводить влажную уборку и дезинфекцию их поверхностей. Работники столовых используют частично неисправное оборудование для приготовления пищи. Кроме того, обеденный зал оставлен мебелью с дефектами и повреждениями покрытия.

«Данные нарушения создают угрозу жизни и здоровья учащихся и педагогов, могут способствовать возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний и отравлений», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Надзорное ведомство обратилось в суд с исковыми заявлениями к администрации Питкярантского района и образовательным организациям с требованиями о проведении соответствующего ремонта.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Работы должны быть произведены в срок до 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, пищеблоки в школах Карелии планируют отремонтировать в течение трех лет.