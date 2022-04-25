Прокуратура Карелии потребовала сделать доступным для слабовидящих сайт муниципалитета

Прокуратура обнаружила нарушения прав слабовидящих, пытающихся зайти на официальный сайт Прионежского района.
Как рассказали в ведомстве, на официальном сайте Прионежского муниципального района вопреки требованиям законодательства о защите прав инвалидов отсутствует гиперссылка, позволяющая перейти на версию данного Интернет-ресурса для слабовидящих.
В связи с этим прокурором района в суд было направлено исковое заявление в защиту людей, имеющих проблем со зрением. Суд поддержал данные требования. Администрацию района должна обеспечить наличие на официальном сайте соответствующей гиперссылки.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья обнаружила прокуратура Карелии.
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