Прокуратура Карелии потребовала убрать свалку бытовых и строительных отходов в Питкяранте

Несанкционированная свалка должна быть ликвидирована на землях лесного фонда.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Питкярантского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что на землях лесного фонда на территории Питкяранты осуществляется несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

В прокуратуре уточнили, что при этом уполномоченные лица мер к ликвидации свалки не принимают.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на указанных лиц обязанности устранить допущенные нарушения закона.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.