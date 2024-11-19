Прокуратура Карелии потребовала убрать свалку бытовых и строительных отходов в Питкяранте

Несанкционированная свалка должна быть ликвидирована на землях лесного фонда.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Питкярантского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что на землях лесного фонда на территории Питкяранты осуществляется несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
В прокуратуре уточнили, что при этом уполномоченные лица мер к ликвидации свалки не принимают.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на указанных лиц обязанности устранить допущенные нарушения закона.
Решениями суда требования прокурора удовлетворены.
Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
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