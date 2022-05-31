Прокуратура Карелии приглашает граждан на личный прием

Прокуратура Карелии проведет прием граждан по вопросам, связанным с исполнением уголовных наказаний, сообщили в ведомстве.

Прием состоится 3 июня с 10.00 до 13.00 в здании прокуратуры Республики Карелия на улице Германа Титова д. 4 в Петрозаводске.

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться в прокуратуру Карелии по телефону 8(8142) 717-893.