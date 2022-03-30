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Прокуратура Карелии приглашает на личный прием ветеранов в преддверии Дня Победы

Новости. Общество
10:53, 04 Мая 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Накануне Дня Победы прокуроры городов и районов республики проводят личные приемы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей.

Приемы проводятся с 4 по 6 мая с 9.00 до 18.00 в зданиях и помещениях городских и районных прокуратур. При необходимости работники надзорного ведомства могут выехать на дом к ветеранам.    

"Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразного иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ, - говорится в сообщении прокуратуры. - Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной и муниципальной власти, а также правоохранительные органы, при возможности  необходимо приобщить к заявлению копии ответов".

Предварительная запись на прием или его организация проводится в прокуратурах по следующим телефонам:

Прокуратура Беломорского района

186500, г Беломорск, Ленина ул., 4

тел./факс (814 37) 5 11 62.

Прокуратура Калевальского района

186910, пгт. Калевала, Пионерская ул., 10

тел./факс (814 54) 4 11 96.

Прокуратура Кемского района                           

186610, г. Кемь, Бланки ул., 6

тел. (814 58) 544 91, 5 47 18.

Прокуратура Кондопожского района                                          

186220, г. Кондопога, Комсомольская ул., 20    

тел. (814 51) 7 76 95.

Прокуратура Костомукши

186930, г. Костомукша, Советская ул., 2

тел. (814 59) 5 24 23.

Прокуратура Лахденпохского района        

186730, г. Лахденпохья, Карла Маркса ул., 10

тел. (814 50) 2 24 50.

Прокуратура Лоухского района

186660, п. Лоухи, Жаровина ул., 29

тел. (814 39) 5 16 08.

Прокуратура Медвежьегорского района

186350, г. Медвежьегорск, Максима Горького ул., 31

тел. (814 34) 5 68 93.

Прокуратура Муезерского района

186960, п. Муезерский, Гагарина ул., 29

тел. (814 55) 336 15.

Прокуратура Олонецкого района

186000, г. Олонец, Урицкого ул., 9

тел. (814 36) 4 14 59.

Прокуратура Петрозаводска

185001, г. Петрозаводск, Мурманская ул., 18

тел./факс (814 2) 5 93 260, 5 93 275.

Прокуратура Питкярантского района

186810, г. Питкяранта, Пушкина ул., 24

тел. (814 33) 4 30 62,  4 25 57.

Прокуратура Прионежского района

г. Петрозаводск, Правды ул., 14

тел/факс (814 2) 711 965, 711 963.

Прокуратура Пряжинского района

186120 Республика Карелия, п. Пряжа, Мелентьевой ул., 11

тел. (814 56) 311 04.

Прокуратура Пудожского района

186150, г. Пудож, Ленина ул., 76

тел. (814 52) 515 42.

Прокуратура Сежежского района

186420, г. Сегежа, Рихарда Зорге ул., 3-А

тел. (814 31) 4 29 12, 4 33 71.

Прокуратура Сортавалы

186750 Республика Карелия, Суворова ул., 3

тел. (814 30) 4 78 35.

Прокуратура Суоярвского района

186870, г. Суоярви, Победы ул., 18-Б

тел. (814 57) 518 60.

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