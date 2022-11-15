Прокуратура Карелии признала незаконным рост тарифа на тепло в Приладожье

Обращение о незаконном увеличении тарифа на отопление в надзорный орган подали депутаты Заксобрания Карелии.

Депутаты Заксобрания Карелии от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» через прокуратуру добились снижения тарифа. Речь идет о тарифе на услуги теплоснабжения для карельского Приладожья.



Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Александр Федичев.



«Прокуратура Карелии по нашему обращению признала незаконным увеличение тарифа на теплоэнергию для «Петербургтеплоэнерго» в районах Приладожья. Это решение Госкомитета Карелии по ценам и тарифам касается организаций, в том числе бюджетных. Остается пожелать чиновникам лучшей подготовки собственных решений», - сообщил парламентарий.



В частности, депутат Федичев прикрепил к своему посту электронные копии письма из прокуратуры. В нем значится, что «установлен факт утверждения Комитетом экономически необоснованного тарифа ООО «Петербургтеплоэнерго» в связи с невключением в необходимую валовую выручку указанного предприятия расходов на сумму 56 804 350 рублей , отнесенных судом к убыткам регулируемой организации».



Эти деньги взысканы с республиканского Госкомитета по ценам и тарифам за счет казны Карелии в пользу ООО «Петербургтеплоэнерго».



Председателю Госкомитета прокуратура внесла представление о том, что найденные нарушения закона необходимо устранить.













