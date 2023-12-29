На дорогах Карелии в 2023 году в авариях пострадали более 700 человек

Прокуратура Карелии призвала автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

На дорогах Карелии в уходящем году в ДТП пострадали более 700 человек. Каждая десятая авария была со смертельным исходом, сообщила в своей официальной группе прокуратура Карелии.

Надзорное ведомство опубликовало ролик, где были названы основные причины ДТП — нарушение правил обгона, превышение скорости и вождение в состоянии переутомления.

Прокуратура призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и правила обгона, оценивать дорожную ситуацию в зимнее время года и не садиться за руль уставшими.

«Будьте бдительны! Соблюдайте правила дорожного движения!» — написали в официальном паблике прокуратуры Карелии.