Прокуратура Карелии проведет проверку по факту захоронения дохлой форели в лесу

В Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии сообщили о предстоящей проверке в Муезерском районе, где обнаружено кладбище форели.

В Минсельхозе Карелии сообщили, что по факту опубликованного и распространяемого в соцсетях видео, на котором запечатлено место возможного захоронения отходов рыбного производства в Муезерском районе, прокуратура района проводит проверку.

«Надзорное ведомство связалось с автором видеоролика, и на 11 ноября запланирован совместный выезд на место предполагаемого захоронения. Также к проверке присоединятся представители Россельхознадзора и районной ветеринарной службы», — сообщили в Минсельхозе. Об итогах проверочных мероприятий обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» жители Муезерского района опубликовали видео, в котором показали кладбище форели.

«Так зарывают у нас мертвую, дохлую форель, очистки. А медведи ходят ее жрут. Все идет в почву, в болото. Вонища стоит», — прокомментировали авторы видео находку в лесу.